Pachi celebra sus 75 primaveras

José Carlos Fernández Lamas, Pachi, festejó ayer sus 75 primaveras. El músico y cantante lalinense celebró una comida, rodeado de familia y amigos, en el campo de la fiesta de O Montserrat, en su parroquia de Donramiro. La comida fue servida por O Pulpeiro de Anzo. Pachi recibió un montón de regalos, entre ellos una imagen de Buda.