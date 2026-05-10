El Museo Ramón Mª Aller se integra en la red gallega de centros

El Museo Municipal Ramón Mª Aller de Lalín cuenta ya con el distintivo de identificación del Sistema Galego de Centros Museísticos, concedido por la Subdirección Xeral de Arquivos e Centros Museísticos de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude tras reunir los requisitos establecidos. La concejala de Cultura y Turismo, Begoña Blanco, explica que el distintivo fue instalado estos días en la entrada del espacio expositivo lalinense, que se incorpora por primera vez a esta red.

Entre las condiciones exigidas figuran estar cualificado oficialmente como museo, colección o centro de interpretación, disponer de Plan Museológico y estar inscrito en el Rexistro Xeral de Centros Museísticos. La creación de este distintivo está regulada por el Decreto 4/2026, de 19 de enero, publicado en el DOG del 5 de febrero.

Blanco señaló que «pertencer ao Sistema Galego de Centros Museísticos permite diversas vantaxes como acceder ás convocatorias e subvencións da Consellería de Cultura». En este sentido, el Concello solicitó por primera vez las «axudas destinadas a Centros Museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia» para un proyecto de actualización permanente del museo, que obtuvo la máxima puntuación entre los presentados por entidades locales.

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La ayuda concedida asciende a 8.000 euros y permitirá renovar el discurso museográfico y los contenidos expositivos, incorporar nuevos fondos propios, mejorar la presentación de los científicos representados y desarrollar recursos audiovisuales y documentales para facilitar el acceso a la información.