El matemático de Bermés, o el hombre que inspiró a Julio Verne

Lalín acogió este sábado la jornada central del V Congreso de Astronomía PROAM, coordinado por José Ángel Docobo y que reúne durante todo el fin de semana a más de medio centenar de participantes, entre profesionales y aficionados a la astronomía. La inauguración ya tuvo lugar el viernes, con una intervención de Docobo, catedrático de Astronomía y director científico del destino Starlight, así como un visionado desde el Alto de Rodelas que dio la oportunidad a los asistentes de contemplar Júpiter y sus satélites, así como la nebulosa del anillo (en la constelación de Lira, a unos a 2.300 años luz de la Tierra) y la nebulosa del esquimal, en la constelación de Géminis.

La jornada sabatina arrancó con la conferencia «Tus ojos no lo ven, pero la cámara sí», de Francisco Javier Cerdán. El ponente recordó que a la astrofotografía hay que dedicarle horas, o incluso días, y recomendó usar siempre un buen telescopio y manejar programas de calibración. Mencionó, además, la posibilidad de realizar fotografías en remoto.

No pudo lanzarse el globo estratosférico debido a las condiciones de lluvia, pero sí fue posible sacar la foto de grupo junto a la estatua de Ramón Aller, antes de degustar un cocido.

Durante la jornada vespertina, intervino Pedro Pablo Campo Díaz con «Calculando eclipses. Divulgación del trío de eclipses españolas en el Observatorio Astronómico Nacional», a la que siguieron las comunicaciones «La esfera armilar eclíptica», de César González Crespán, y «José Rodríguez, el matemático de Bermés», en la que Carmen Villanueva hizo un repaso pormenorizado de la formación y la herencia de este científico local. Recordó que el primer biógrafo del Matemático de Bermés fue Ramón Aller. José Rodríguez se formó en Francia en Astronomía y Matemáticas Sublimes. Jean-Baptiste Biot, un especialista galo en estudios geodésicos, fue quien recomendó al lalinense para que formarse parte de la expedición que acabó estableciendo el metro como la medida estándar universal. La relevancia del Matemático Rodríguez en la ciencia de finales del siglo XVIII e inicios del XIX fue tal que aparece mencionado en la obra «Aventura de tres rusos y tres ingleses en el África austral», de Julio Verne, en el que el escritor francés relata las mediciones del meridiano.

Programa para el domingo

Para la jornada dominical, las comunicaciones arrancan a las 9.00 horas y, a las 12.15 comienza una mesa redonda sobre "Colaboración Proam: dinámica de entrevistas y puesta en común". Por la tarde, está prevista una visita al observatorio Ramón María Aller, de la USC.