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Ginkana familiar en Agolada sobre igualdad

La Praza do Concello y varias calles del casco urbano de Agolada acogen esta tarde (de 17.00 a 20.00 horas) una propuesta de juegos interactivos para toda l familia, con la igualdad de género como protagonista. La sesión lleva por título ‘De igual a igual’.

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