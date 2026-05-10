A Estrada se prepara para una degustación histórica
La Festa do Salmón vivirá una edición de récord el domingo día 17. Por primera vez 18 establecimientos participarán en un evento en el que está previsto servir 5.500 raciones a un precio de cuatro euros cada una. Y todo en el gran escenario creado en la plaza do Concello con una carpa de grandes dimensiones.
La degustación popular de la Festa do Salmón, que se celebrará bajo una carpa cuya instalación comenzará el lunes , se acerca al 17 de mayo con todos los ingredientes para convertirse en una convocatoria de récord. Esta será la edición que reúna a más restauradores en los más de cincuenta años de trayectoria de la cita gastronómica por excelencia del Concello da Estrada, con 18 participantes.
Las jornadas de degustación de las Tapas do Salmón, que este fin de semana permiten ir abriendo boca antes de la llegada del gran día de la fiesta, activan también la venta anticipada con el objetivo de evitar aglomeraciones. Serán 3.000 tickets conu n precio que se mantiene en 4 euros. La degustación arrancará a las 12.30 horas, con la previsión de distribuir las 5.500 raciones previstas hasta fin de existencias. En este sentido, la venta anticipada permitirá también valorar si es necesario incrementar el número de pinchos.
En cuanto a las propuestas culinarias diseñadas para esta ocasión, combinan platos de corte más tradicional con sugerencias de cocina innovadora. Entre las elaboraciones que podrán degustarse figuran el poke de salmón de A Riala Taberna; la empanada de salmón con verduritas de A Casa do Pan; la fideuá de salmón de Velis Nolis; el profiterol de salmón de Andalucía; el salpicón de salmón y langostino de Gran Vía; o las propuestas de Mr Pizza, con pizza de salmón y gambas y panzarotti rosa de salmón, ricotta, parmigiano reggiano y grana padano.
También participarán Os Peares, con salmón con garbanzos y setas; Navegación, con taco de salmón curado en miso y ensalada thai; Cepa e Viño, con su “salmón verde cepa”; O Candil de Silvia, con una gilda de salmón; y Cervela, que ofrecerá brazo salado y bocadillo brioche de salmón. La relación se completa con A Lacena de Chucha y su propuesta “A Martinica”; A Casa do Lagoeiro, con salmón con gambas; Río Liñares, con pan bao de salmón, aguacate y chutney de mango; Inferno, con “Salmón do inframundo”; Malo Será, con salmón Conde de Ximonde y pastel de salmón; Samaná, con tartar de salmón marinado en casa, mango y aguacate sobre tosta de pan brioche; y Scala, con salpicón de salmón.
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