El doctor Carlos Rodríguez hablará sobre longevidad, cerebro y cuerpo

El doctor Carlos Rodríguez López, especialista en neurorrehabilitación y fisioterapia neurológica, protagonizará el lunes 18 de mayo, a las 20:00 horas, una nueva charla del III Ciclo de Conferencias sobre Salud del Concello de Lalín. La sesión, titulada Longevidad: un diálogo entre el cerebro y el cuerpo, se celebrará en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. Fisioterapeuta doctor en Neurociencia, docente en la Universidade da Coruña y director clínico de Sinapse Neuroloxía, Rodríguez abordará la relación entre movimiento, dolor, envejecimiento y calidad de vida. Explicará, de forma divulgativa, cómo interactúan el cerebro y el cuerpo, además de ofrecer estrategias al alcance de la ciudadanía para cuidarse y vivir más y mejor. La concejala de Sanidad, Noelia Seijas, anima al vecindario a participar en esta cita.