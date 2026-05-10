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La Diputación abre el plazo para participar en la ruta ornitológica de las Brañas de Xestoso

Los asistentes podrán contemplar aves rapaces y diferentes ecosistemas

Un búho campestre en las Brañas de Xestoso.

Un búho campestre en las Brañas de Xestoso. / Cedida

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

La Diputación abre este lunes el plazo para particiipar en la ruta del programa Voando nas Rías Baixas que se celebra el día 24 en las Brañas de Xestoso, repartidas entre los municipios de Silleda y Forcarei. En colaboración con la asociación SEO/Bird Life, es el segundo de los siete recorridos ornitológicos de este año, con los que se quiere sensibilizar a la población sobre los recursos naturales y culturales de la provincia.

La ruta transcurre por una zona con diferentes ecosistemas como turberas, prados húmedos, "brañas" y robledales. Entre las aves destacan rapaces como el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido o el águila culebrera. Hay 25 plazas disponibles, y cada persona solicitante podrá anotarse junto a tres acompañantes más. La comitiva estará acompañada por dos guías de ornitología e incluye el traslado en autobús tanto para el desplazamiento como para la visita de la zona. Cada participante tendrá a su disposición una guía de aves, prismáticos y dos telescopios terrestres de alta gama para poder gozar de las aves sin molestarlas.

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El calendario de actividades de Voando nas Rías Baixas continuará el 21 de junio en las playas de A Lanzada y A Meilloxeira. Tras el parón estival, la programación se retoma el 13 de septiembre en Cabro Udra y el 11 de octubre en la desembocadura del Miño en A Guarda.

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