Tráfico de drogas
Desestiman un recurso del condenado a 3 años y medio de cárcel por cultivar cannabis en Ponte
La Audiencia Provincial mantiene además la sanción de 547.000 euros
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestima un recurso del varón condenado por el Juzgado Número 2 de Pontevedra a 3 años y 6 meses de cárcel, así como a una sanción económica de 547.661 euros, por cultivar en un finca de Ponte, en Silleda, 162 plantas de cannabis, cuyo valor ascendía a 219.000 euros.
El recurso apela a la atenuante de dilaciones indebidas y argumenta que desde que ocurrieron los hechos, en septiembre de 2021, hasta el juicio, que se celebró en octubre de 2025, pasaron más de cuatro años. La Audiencia replica que esa demora se debe a que el proceso contó con varios acusados e informes periciales, al margen de otros procedimientos que fue acumulando el juzgado.Sobre la atenuante de confesión, tampoco la tiene en cuenta porque no aportó información a mayores.
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