La Deputación destina 432.000 euros a una senda peatonal que unirá el Alto da Cruz y Matalobos

La junta de gobierno de la Deputación de Pontevedra aprobó el proyecto de creación de una senda peatonal en la carretera que va desde el Alto de la Cruz hasta la iglesia de Matalobos, con un presupuesto de 432.000 euros. Se trata de un tramo de la carretera provincial EP-7004 que tiene una longitud de 2,5 kilómetros. Este proyecto parte con el objetivo de mejora la seguridad vial en la zona, tanto para vehículos como para peatones. Por ello, se creará una senda peatonal que permitirá unir ambos puntos al tiempo que se llevan a cabo demoliciones, la renovación del firme, la ejecución de drenajes y la implantación de nueva señalización.

Desde la Diputación se avanzó que se creará una senda peatonal desde el Alto da Cruz, una intervención que permitirá responder a una antigua demanda vecinal. Y es que esta es una zona de paseo habitual para muchos estradenses, integrándose en la popularmente bautizada como “ruta del colesterol”. La medida buscaría mejorar la seguridad de los peatones en sus paseos diarios, ampliando además la ruta con una senda que tendrá 2,5 metros de ancho.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, se mostró contento por el decidido paso en un proyecto que llevaba ya muchos años en la agenda del gobierno local. Cabe recordar que el exalcalde, José López Campos, ya planteó esta idea hace quince años, aunque nunca encontraron la necesaria fuente de financiación para una mejora costosa y que obliga a realizar las necesarias expropiaciones de terrenos. Finalmente, el actual gobierno encontró esa financiación por parte de la Deputación de Pontevedra que asumirá íntegramente el coste de esta senda peatonal. Louzao explicó que el organismo provincial sacará ahora a licitación esta obra, con la previsión de que esté adjudicada en un plazo de cuatro meses. El alcalde aguarda que esté rematada antes de final de año.

A nivel técnico, el regidor local remarcó que esta senda peatonal se llevará a cabo por el lado derecho de la carretera en dirección a la iglesia de Matalobos. El camino se hará a la misma altura que la calzada, para evitar que los coches puedan golpearse con la acera. Se aprovechará además para realizar una nueva red de recogida de pluviales, algo que también se realizará al otro lado de la carretera.

Con la nueva senda peatonal los estradenses tendrán la opción de continuar su camino hasta la iglesia de Matalobos. A la espera de su creación, este camino es poco aconsejable de realizar a pie debido a la poca seguridad. La EP-7004 es una carretera que une el Alto da Cruz con Toedo, justo a un paso del polígono industrial. Es un vial muy utilizado para enlazar las carreteras hacia Santiago y Pontevedra sin entrar en el casco urbano estradense, especialmente por los camiones y furgonetas.Con la nueva senda se podrá utilizar con más seguridad pero además dará la opción de completar la ruta regresando hacia A Estrada por la zona deportiva y escolar. Las nuevas aceras permitirán así ampliar el trazado hasta los 5,5 kilómetros desde la plaza de la Farola hasta la iglesia de Matalobos y ronda los 9 kilómetros si se completa todo el circuito.

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Paralelamente y dentro de otra partida, la Deputación también realizará una mejora de todo el firme de este vial, llegando en este caso desde el Alto da Cruz hasta el cruce de Toedo.