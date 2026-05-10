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Nueva directiva

La cooperativa de Agolada Copergo organiza un día de puertas abiertas

La cooperativa de Agolada Copergo organiza este martes, 12 de mayo, una jornada de puertas abiertas entre las 12.00 y las 17.00 horas. Los socios y socias, así como todos los vecinos y vecinas, están invitados a pinchos y un vino. La idea es que toda la comunidad pueda conocer la nueva directiva de Copergo así como las instalaciones y los productos que ofrece. Copergo funciona desde finales de los años 90 y quiere dinamizar el rural desde su sede.

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