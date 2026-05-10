La cooperativa de Agolada Copergo organiza un día de puertas abiertas

La cooperativa de Agolada Copergo organiza este martes, 12 de mayo, una jornada de puertas abiertas entre las 12.00 y las 17.00 horas. Los socios y socias, así como todos los vecinos y vecinas, están invitados a pinchos y un vino. La idea es que toda la comunidad pueda conocer la nueva directiva de Copergo así como las instalaciones y los productos que ofrece. Copergo funciona desde finales de los años 90 y quiere dinamizar el rural desde su sede.