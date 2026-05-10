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Construcciones en la parcelaria de Cercio

La Consellería do Medio Rural abre el 18 de este mes y hasta el 17 de julio un plazo de 2 meses para solicitar la actualización de los elementos constructivos en los planos de parcelaria de Cercio. Hay que presentar la solicitud en el Rexistro da Xunta.

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