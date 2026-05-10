El 50º Concurso de Pesca del río Ulla concluye sin capturas de la especie principal

El 50º Concurso Internacional de Pesca de Salmón del río Ulla, celebrado este sábado y domingo en A Estrada, volvió a concluir sin capturas de salmón, repitiendo la tendencia habitual de las últimas ediciones del certamen. El evento, enmarcado en la LII Festa do Salmón, que culminará el 17 de mayo coincidiendo con el Día das Letras Galegas, es el principal referente deportivo del municipio.

Los ganadores del concurso se deciden por el peso total de sus capturas. Este año se alzó con el primer puesto el pescador Luís Avelardo Miramonte Carballal, con el segundo Ángel Barcala Luís y con el tercero Jose Mnuel Ribeiro Iglesias, los tres estradenses. En la modalidad de pesca sin muerte, el vencedor fué también otro vecino de A Estrada, Esteban Tato Peiteado. La entrega de premios se realizaó en el Restaurante Manxares.

A lo largo de las dos jornadas de competición participaron 25 pescadores, además de dos deportistas que practicaron la modalidad de pesca sin muerte. La prueba se desarrolló bajo condiciones de técnica, paciencia y, en gran medida, fortuna, en un río donde la presencia del salmón atlántico es cada vez más escasa.

52º Concurso Internacional de Pesca del Salmón / Bernabé / Javier Lalín / FDV

En la primera jornada se registraron capturas de especies distintas al salmón: en total, alrededor de 25 ejemplares entre truchas y reos, con un tamaño medio cercano a los 35 centímetros. El ejemplar más pequeño medía 26 centímetros, mientras que el mayor alcanzó aproximadamente los 50. Las tallas mínimas establecidas son de 19 centímetros para la trucha, 35 para el reo y 40 para el salmón. En la segunda jornada, se realizaron una docena de capturas también entre truchas y reos.

El concurso volvió a reflejar la ausencia total de salmones, una situación que la propia organización, la Sociedad Deportiva Río Ulla, ya preveía debido al estado del río con factores como el caudal o la temperatura del agua. El Ulla, considerado históricamente uno de los grandes ríos salmoneros de Galicia, cuenta en A Estrada con cotos emblemáticos como Sinde, Couso y Ximonde, que lo convirtieron en referente de la pesca fluvial.

52º Concurso Internacional del Pesca de Salmón / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Polémica ambiental

Sin embargo, la escasez del salmón atlántico ha reavivado la polémica en torno a su gestión. La edición de este año se desarrolló en un contexto de debate ambiental, ya que la Xunta mantiene la veda de la especie en Galicia, aunque autoriza excepcionalmente este campeonato en algunos tramos del Ulla. Organizaciones ecologistas como ADEGA han convocado protestas para exigir la suspensión de la pesca del salmón en los ríos gallegos y medidas más estrictas de protección.

Desde estos colectivos se denuncia la contradicción de permitir un concurso mientras la especie permanece en situación crítica, mientras que la organización defiende que la probabilidad de captura es actualmente muy baja debido al estado del ecosistema fluvial.