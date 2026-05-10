Cercedo-Cotobade, A Lama y Forcarei unen fuerzas para potenciar O Seixo como destino turístico

Los ayuntamientos de Cercedo-Cotobade, A Lama y Forcarei impulsarán un programa turístico conjunto para promocionar de forma coordinada los recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales del entorno de O Seixo, uno de los espacios de mayor riqueza ambiental del interior de la provincia de Pontevedra.

La iniciativa surge tras una reunión de trabajo mantenida por los alcaldes de los tres municipios: Jorge Cubela, Belén Cachafeiro y David Carrera. Los regidores coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para consolidar un destino turístico común centrado en la naturaleza, el senderismo, el paisaje y el turismo sostenible.

El proyecto contempla actuaciones coordinadas para mejorar la señalización de recursos y puntos de interés, reforzar y promocionar las rutas de senderismo ya existentes, crear material divulgativo compartido y poner en marcha campañas promocionales conjuntas. Además, los tres municipios trabajarán en una estrategia común para atraer visitantes durante todo el año.

Entre las medidas previstas figuran también la puesta en valor de miradores naturales y espacios paisajísticos de O Seixo, la conexión de rutas entre los distintos ayuntamientos, la creación de contenidos digitales turísticos y la organización de actividades vinculadas al turismo activo, deportivo y medioambiental.

El alcalde de Cercedo-Cotobade, Jorge Cubela, destacó que “esta alianza supón un paso importante para converter O Seixo nun referente turístico do interior de Galicia, aproveitando todo o potencial natural e paisaxístico que compartimos os tres concellos”. Además, subrayó que “a cooperación institucional é fundamental para ofrecer unha proposta turística atractiva e coordinada, con capacidade para xerar oportunidades económicas e dinamización no rural”.

Por su parte, Belén Cachafeiro y David Carrera coincidieron en la importancia de trabajar conjuntamente para fortalecer un territorio “con enormes posibilidades turísticas”, apostando por un modelo basado en la sostenibilidad, la conservación ambiental y la promoción de los recursos locales.

Los tres ayuntamientos mantendrán nuevas reuniones en las próximas semanas para concretar las primeras actuaciones y definir una hoja de ruta común.