El BNG de Lalín acusa al 061 de burlarse de los vecinos con sus negativas sobre las urgencias sanitarias

El BNG de Lalín invita a la Xunta a «deixar de enganar á veciñanza» con la atención de las urgencias sanitarias en el municipio y en la comarca. La formación responde a las explicaciones dadas por el 061 en los últimos días sobre el servicio de ambulancias y sostiene que no resuelven las carencias que denuncia la vecindad.

La portavoz municipal, Mari Fernández, critica que el 061 «pretenda desmentir a veciñas e veciños que agardamos até 50 minutos por unha ambulancia». La concejala considera «unha tomadura de pelo á veciñanza» que el servicio salga a negar las malas experiencias recientes y afirma que los responsables intentan «poñer unha venda nos ollos» sobre una cobertura que, según el BNG, no es adecuada.

Fernández insiste en que la formación no niega que haya ambulancias en Lalín, sino que reclama una ambulancia medicalizada para el concello. Señala que el recurso de soporte vital existente, con enfermería y turno de 12 horas, «non é unha ambulancia medicalizada, é un parche». Añade que el BNG conoce los medios disponibles y por eso los considera insuficientes para atender las emergencias sanitarias.

La organización mantiene que recibe casi a diario quejas de la ciudadanía y que hay casos de esperas prolongadas incluso en el centro urbano de Lalín. Fernández sostiene que, según el lugar de residencia y la hora de la urgencia, el servicio actual pone en riesgo la salud de la población.

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El BNG invita a responsables del 061, de la Consellería de Sanidade, del Sergas y de la Xunta a acudir a Lalín y a Deza para comprobar cómo funciona el dispositivo que, según afirma, se diseña desde Santiago. La formación asegura que sigue reclamando una ambulancia medicalizada y una atención sanitaria pública de calidad para la población de Lalín y Deza. «Non nos van a calar», advierte.