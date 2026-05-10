El Bloque pide «responsabilidade institucional» con usuarios y plantilla del SAF tras el brote de sarna

El BNG de Vila de Cruces cuestiona el modo en que procedió el Concello tras tener constancia de un caso de sarna noruega (la Consellería de Sanidade confimó un segundo positivo a lo largo de la semana). Para este partido, el comunicado del gobierno local "non estivo á altura da responsabilidade institucional que se lle presume. Sinalar directamente ao SAF como orixe da situación, sen matices nin contexto suficiente, contribúe a xerar alarma social e a poñer o foco sobre un colectivo de traballadoras que xa sofre condicións laborais complexas, provocando un rexeitamento inxusto cara a elas".

El Bloque cruceño admite que la plantilla contó con equipos de protección individual que les facilitó la empresa, una vez que se tuvo constancia del brote. «Pero isto non elimina a necesidade de seguir reforzando a formación, os protocolos de actuación e a coordinación institucional para facer fronte a situacións de risco biolóxico con todas as garantías».

Álex Fiúza y Carlota Salgado, los dos ediles del BNG en la corporación, reflexionan también sobre la suspensión del servicio que decidió el Concello y que duró un día. El impacto de esa suspensión puede ser notable, porque «hai persoas que non teñen alternativa de coidado, polo que calquera interrupción do servizo pode supoñer un risco engadido para o seu benestar e a súa saúde».

Por estas razones, los dos ediles reclaman mecanismos que permitan garantizar la continuidad del servicio mediante una mejor planificación y coordinación entre la administración local y la autonómica. En este punto demandan de la Xunta «unha maior implicación e responsabilidade no financiamento e na supervisión o servizo», e insisten en que el Concello, rectifique, de cara a situaciones similares en un futuro, en su forma de comunicarlas, «evitando estigmatizar ás traballadoras».