Ayudas provinciales para Protección Civil
La Diputación lanza la segunda edición de la línea de ayudas dotada con 100.000 euros para las agrupaciones de Protección Civil de los municipios de menos de 50.000 habitantes. «Nuestro objetivo es seguir mejorando la calidad de los servicios, modernizándolos para que continúen siendo agrupaciones punteras», señala Luis López, presidente provincial.
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