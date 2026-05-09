La Xunta inicia la licitación de las obras de la PO-533, con una inversión de más de 3,6 millones de euros en dos años

Desde este viernes y hasta el 3 de junio la Axencia Galega de Infraestruturas mantiene abierto el plazo de remisión de ofertas para la adjudicación de las obras en la PO-533 a su paso por Lalín, Dozón y Rodeiro. La inversión será de más de 3,6 millones de euros, repartidos entre los 1,95 millones para el presente ejercicio y los 1,67 restantes para 2027. Toda la documentación del proceso puede consultarse en el sitio web contratosdegalicia.gal.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, explicó ayer en Lalín que «é unha actuación estratéxica para mellorar a seguridade viaria e as condicións de circulación nesta vía», que pasa por ser el principal eje de comunicación entre Deza y las comarcas del sur de Lugo. La intervención se centra en dos tramos, entre los puntos kilométricos 1,3 y 14,8 (es decir, desde la salida del casco urbano de Lalín hasta la entrada en el de Rodeiro) y el 15,9 hasta el 21,4 (desde la salida de Rodeiro hasta la frontera con Chantada). La empresa adjudicataria tendrá 8 meses de plazo para acometer actuaciones de refuerzo del firme mediante el fresado del carril (con un espesos de 5 ó 12 centímetros, según el grado de deterioro) y su posterior reposición con aglomerado asfáltico en caliente. En los trechos que están más dañados «estanse a aplicar solucións máis profundas, combinando diferentes capas para garantir unha maior durabilidade da infraestrutura», indican desde la Xunta.

Además, el proyecto contempla mejoras en materia de señalización horizontal, con la incorporación de marcas viales con relieves en los bordes de la calzada que permiten aumentar la visibilidad en condiciones meteorológicas adversas y reducen el riesgo de salidas de vía. En cuanto a labores de drenaje, se prevén labores de conservación y limpieza de los sistemas existentes para garantizar el correcto funcionamiento de la evacuación de aguas.

Esta licitación ya había sido anunciada a mediados de abril desde el gobierno autonómico, dentro del plan de mantenimiento en la provincia. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mencionó entonces además de este contrato de 4,6 millones de euros otra licitación para ejecutar tres refuerzos adicionales en A Estrada y Agolada.