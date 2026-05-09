Tributo a los sabios locales

El V Congreso PROAM arrancó en Lalín ante más de 50 personas con una emotiva apertura. Además de ensalzar a Ramón Aller y el Matemático de Bermés, Joaquín Álvaro y la tenitente de alcalde Paz Pérez homenajearon al profesor Docobo por coordinar la cita tras el reciente fallecimiento de su esposa, un gesto que indicaron le honra.

En lo científico, la lluvia obligó el viernes a activar un plan B: suspender la observación en Rodelas y ofrecer una ponencia sobre la misión Artemis II. Este sábado la actividad destaca por sesiones sobre eclipses, globos estratosféricos y un taller práctico de fotómetros. Tras la foto oficial y la comida, la tarde abordará el cálculo celeste y cerrará con visitas a la Casa Museo-Observatorio.