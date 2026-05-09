Tere Varela abandona Compromiso por Lalín y pasa a no adscrita en la oposición: «Non comparto o xiro político que desdebuxa a nosa identidade de grupo»

Teresa Varela Fisteus ha presentado en el registro del Concello de Lalín el escrito con el que comunica su decisión de abandonar el grupo municipal de Compromiso por Lalín (CxL) para ejercer sus funciones en la bancada de la oposición como concejala no adscrita.

Varela enmarca la decisión en motivos políticos y de coherencia con lo defendido ante el electorado. «Quero deixar moi claro que esta decisión é estritamente política e en ningún caso ten carácter persoal», señala en la nota, en la que añade que no comparte «o xiro político que desdebuxa a nosa identidade de grupo».

La edila subraya, al mismo tiempo, su agradecimiento a Rafael Cuíña y al resto de compañeros del grupo. «Só teño palabras de gratitude para Rafa e para os meus compañeiros de grupo, a súa calidade humana é reseñable e debe ser subliñada», afirma.

Varela sostiene que seguirá trabajando de forma «respectuosa e construtiva» y en coherencia con sus principios y con el programa electoral con el que concurrió a las últimas elecciones. En los comicios municipales de 2023 figuró como número dos de la candidatura de Compromiso por Lalín encabezada por Rafael Cuíña, y su trayectoria municipal incluye responsabilidades en el área económica.

Entre los motivos de discrepancia, la concejala cita el modelo de gestión del actual gobierno local, la carga que a su juicio supone la acumulación de inmuebles para las arcas municipales y el proyecto de la gran plaza, al considerar que esos recursos podrían haberse destinado a reforzar servicios públicos, empleo o gasto social.

También expresa su rechazo a la hoja de ruta de los presupuestos, en especial los de 2026, y a un incremento de la presión fiscal sobre la ciudadanía. «Eu creo nunha administración dos recursos públicos baseada na prudencia», señala Varela, que admite que en determinados momentos puede ser necesario recurrir al endeudamiento para invertir en el municipio, pero «con sentidiño».

La concejala abre además una etapa de reflexión personal a un año de los próximos comicios municipales. Según recoge la nota, valorará si quiere seguir en política o abandonar la actividad pública para retomar su actividad privada y dedicar más tiempo a su familia y amistades.

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Varela concluye que, mientras conserve el acta, seguirá defendiendo el proyecto con el que concurrió a las últimas elecciones y actuará con independencia. «Débome aos veciños e veciñas, que sempre me terán ao seu carón», afirma.