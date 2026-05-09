Silleda invertirá 260.000 euros en mejorar pistas de Graba, Cervaña y Cortegada

Silleda continúa avanzando en la mejora de su red viaria municipal y anuncia una nueva inversión que roza los 260.000 euros y que se destina al acondicionamiento de caminos municipales en las feligresías de Graba, Cervaña y Cortegada. Las actuaciones se ejecutan con cargo al Plan de Mellora Viaria 2026-2027, financiado con los fondos que le corresponden a Trasdeza del Plan +`Provincia de la Diputación.

El proyecto contempla trabajos en las pistas de los núcleos de Barreiro y Pedrouzo, de la parroquia de Graba; Alfonsiños y Ouzande, en la de Cervaña; y Camporrapado y A Revolta, en la de Cortegada. La intención es mejorar el estado del firme de estas pistas, que presentan un importante deterioro en la capa de rodadura, agravado en algunos tramos por deficiencias en el drenaje. «Son camiños de especial importancia para a mobilidade veciñal e para a actividade diaria no rual, xa que dan servizo a núcleos de poboación, explotacións gandeiras e parcelas agrícolas e forestais», indica el ejecutivo local.

Así, habrá una nueva capa de rodadura mediante la extensión de mezcla bituminosa en caliente, trabajos de fresado en los entronques con otros viales y, en tramos concretos de Pedrouzo y de Cortegada, se ejecutará pavimento de hormigón armado. Será preciso también limpiar las cunetas y mejorar la evacuación de las aguas pluviales para solucionar esas deficiencias que mencionamos en drenaje. Y en puntos como el entronque del vial de Cervaña con carreteras de titularidad supramunicipal el Concello contempla mejorar la seguridad vial colocando señales verticales y pintando marcas viarias.

Presentación a los vecinos

El plazo de ejecución de estas obras es de dos meses. El proceso fue aprobado este viernes en junta de gobierno local. Desde el gobierno socialista la alcaldesa y responsable de Obras, Paula Fernández Pena, apunta que "a rede viaria municipal é fundamental para a vida diaria da veciñanza, pero tamén para a actividade económica vinculada ao sector primario. Por iso seguimos destinando recursos á mellora das pistas e camiños". El proyecto de Cervaña fue presentado ya a los vecinos y veciñas de la parroquia, y en los próximos días tendrán lugar reuniones similares en Cortegada y Pedrouzo.