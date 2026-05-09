Raid Hípico
El XV Raid Hípico da Estrada estrena competición infantil por primera vez en Galicia
La prueba hípica se celebrará el 16 de mayo e incorporará por primera vez una categoría para menores de 15 años
La Praia Fluvial de A Estrada será escenario el próximo 16 de mayo del XV Raid Hípico da Estrada, una cita ya consolidada dentro de la programación de la Festa do Salmón y que este año presenta como gran novedad la celebración, por primera vez en Galicia, de un raid hípico infantil dirigido a niños y niñas de hasta 15 años.
La prueba infantil nace con el objetivo de fomentar la afición al mundo ecuestre entre los más jóvenes desde una perspectiva lúdica y participativa. Aunque contará con clasificación y premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, la organización subraya que el espíritu del evento busca ante todo el disfrute y la convivencia alrededor del caballo.
El raid infantil se dividirá en dos categorías por edades y ofrecerá recorridos adaptados de 2,5 y 5 kilómetros. Los menores deberán ir acompañados en todo momento por una persona adulta, que podrá seguir el recorrido en otro caballo, en bicicleta, corriendo o incluso a pie, garantizando así la seguridad de los participantes.
El plazo de inscripción para las pruebas infantiles y para las categorías absolutas permanecerá abierto hasta el 12 de mayo. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través de los teléfonos 605 947 494, 647 194 380 y 605 957 479.
Junto a esta novedosa competición infantil, el XV Raid Hípico da Estrada incluirá tres categorías oficiales: CEA 0, CEA P-60 y CEA P-40, con recorridos de 80, 60 y 40 kilómetros. La categoría CEA 0 tendrá además carácter de prueba de selección de caballos jóvenes dentro del ciclo AECCA.
La competición se desarrollará entre las 9.00 y las 17.00 horas en el entorno de la Praia Fluvial y concluirá con una entrega de premios y una degustación de pinchos para participantes y asistentes.
La organización, que corre a cargo de SOCADE, Sociedade Cabalar Estradense, presidida por Manuel Ángel Pereiras, destacan la buena respuesta que tradicionalmente registra la prueba, que en 2025 reunió a más de 50 jinetes y amazonas, cifra que esperan repetir en esta edición.
Además de la amplia participación prevista, el evento contará con representación local, con tres jinetes estradenses inscritos y alrededor de una decena de socios de SOCADE compitiendo en las distintas categorías.
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