Profesionales del turismo nacional conocerán los recursos naturales y gastronómicos de A Estrada

A Estrada acogerá del 19 al 21 de mayo un "fam trip" dirigido a turoperadores, agencias de viaje y profesionales del sector turístico de toda España con el objetivo de promocionar los recursos naturales, culturales y gastronómicos del municipio y de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. El término inglés "fam trip" podría traducirse como "viaje de familiarización" ya que consiste en que empresas y profesionales del turismo conozcan A Estrada y comarca para luego poder ofrecerla a potenciales clientes. La iniciativa, que lleva por nombre "Os camiños por dentro", impulsada por el Concello de A Estrada y la Diputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas, reunirá a representantes de algunas de las principales empresas turísticas del país.

El programa contará con la participación de 16 responsables de federaciones de agencias de viajes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, además de operadores gallegos especializados en la comercialización de Galicia a nivel internacional, como Galiwonders, Tee Travel, Rutas Meigas, Interrías o CN Travel.

Durante la presentación del proyecto, el alcalde de A Estrada destacó la importancia de reforzar el turismo como motor económico del municipio y subrayó el crecimiento experimentado por el sector en los últimos años. En este sentido, puso en valor recursos ya consolidados como la Rapa das Bestas de Sabucedo o la Ruta da Sidra, así como el patrimonio natural y paisajístico de la comarca.

El regidor agradeció además el respaldo de la Diputación de Pontevedra y de Turismo Rías Baixas, instituciones que, según indicó, “apostaron desde o primeiro momento” por el potencial turístico de A Estrada y por iniciativas capaces de vertebrar el territorio y generar riqueza para sectores como la hostelería, el comercio y la producción local.

El coordinador del proyecto, Juan Ribadulla, detalló que los participantes recorrerán durante tres jornadas distintos enclaves turísticos de A Estrada y de la comarca. Entre las visitas previstas figuran el Pazo de Oca, el Pazo de Liñares, la Fervenza do Toxa, la Praia Fluvial de Liñares, Sabucedo y el Curro da Rapa das Bestas, además de diferentes espacios vinculados a la Ruta da Sidra y a la producción local.

Pazo de Oca, A Estrada / FDV_Externas

El programa incluirá también un "workshop" entre operadores turísticos y agentes locales del sector para favorecer la creación de contactos y nuevas oportunidades de negocio. La organización espera que esta iniciativa permita ampliar la proyección turística de A Estrada tanto a nivel nacional como internacional.

Desde Turismo Rías Baixas señalaron que este tipo de acciones resultan fundamentales para que los profesionales del sector “coñezan de primeira man” las posibilidades del territorio y puedan comercializar mejor sus recursos turísticos. Asimismo, destacaron el valor diferencial de A Estrada como destino ligado a la sostenibilidad, la tradición y la calidad de sus productos.

Por su parte, los productores participantes incidieron en la importancia de apostar por un modelo turístico sostenible y experiencial, centrado en la calidad y en el respeto por el entorno. “Queremos ofrecer experiencias auténticas e non apostar pola masificación”, señalaron.

A Estrada con potencial turístico

El sector de la manzana y la sidra de A Estrada es parte fundamental de la oferta turística del municipio y así lo hicieron saber en la presentación con, por ejemplo, la actividad «Maceiras en Flor», una de las propuestas turísticas con mayor demanda de la Deputación. Según se explicó la directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, «as 120 plazas dispoñibles para a visita programada para este sábado, esgotaron en apenas una hora y media»