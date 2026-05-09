El Plan Concilia de Cruces, con 80 plazas
Desde el 12 al 19 de este mes el Concello de Vila de Cruces mantiene abierto el plazo de inscripción en el programa Concilia de Verán. Esta iniciativa se desarrollará desde finales de junio y durante julio y agosto, para niños y niñas de 3 a 12 años de los dos centros educativos. Hay 80 plazas por turno o semana.
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