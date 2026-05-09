Ecologistas reclaman la suspensión de la pesca del salmón en el Ulla ante su declive del 80%

Unas 30 personas se concentraron este sábado en Pontevea, en el límite entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, para reclamar la suspensión de la pesca del salmón en el río Ulla y exigir medidas urgentes para proteger una especie que consideran al borde de la desaparición. La protesta, convocada por colectivos ecologistas y conservacionistas, se desarrolló bajo el lema “Salmón vivo, Ulla vivo”, coincidiendo con la celebración del tradicional concurso internacional de pesca de A Estrada coincidiendo cada año con la Festa do Salmón.

Durante la movilización, el secretario general de ADEGA, Fins Eirexas, criticó que la Xunta de Galicia mantenga autorizaciones excepcionales para la captura de salmón pese al grave declive de la especie. “Cada salmón reprodutor que se perde é unha auténtica catástrofe para a supervivencia da especie”, aseguró.

Eirexas recordó que la propia fiesta del salmón “lévase celebrando desde hai anos con exemplares de piscifactoría porque practicamente xa non quedan salmóns salvaxes nos ríos galegos”. Además, denunció que la administración autonómica desoyó las peticiones de suspensión planteadas por entidades ecologistas, plataformas ciudadanas y asociaciones de pescadores.

Según explicó el representante de ADEGA, distintos estudios científicos evidencian una caída continuada de las poblaciones de salmón atlántico. Citó el Atlas del Salmón Estatal, publicado en 2021, que recoge un descenso del 80 % en el río Ulla desde los años setenta, así como la desaparición de buena parte de los ríos salmoneros gallegos. También aludió a un informe reciente de la Sociedad Ibérica de Ictiología que alerta de una aceleración del declive durante la última década.

“Resulta totalmente contraditorio que a Xunta diga que está estudando catalogar o salmón como especie ameazada e, ao mesmo tempo, siga permitindo a súa pesca”, señaló Eirexas. Los convocantes rechazaron además la modalidad de pesca “sen morte”, al considerar que también provoca estrés y daños físicos en unos ejemplares cada vez más escasos.

La protesta concluyó con un llamamiento a adoptar medidas de recuperación para el Ulla y otros ríos gallegos, incluyendo la eliminación de barreras fluviales, la reducción de la contaminación y el control del furtivismo y de la sobrepesca en el mar. “Non podemos quedar de brazos cruzados vendo como desaparece un patrimonio natural único dos nosos ríos”, concluyó el portavoz ecologista.

Concurso de pesca

El concurso de pesca organizado por la Sociedad Deportiva Río Ulla reunió este sábado en el coto de Couso a unos 25 participantes llegados desde distintos puntos de Galicia en una jornada dedicada a la pesca de trucha y reo, que continua esta tarde y se retoma mañana domingo con el tradicional concurso del salmón, según explicó el presidente de la entidad, Manuel Sanmartín Ribadulla.

Captura de una trucha en Couso durante el Concurso Internacional de Pesca de Salmón / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Sanmartín destacó el buen ambiente vivido durante la mañana y agradeció el tono respetuoso de la concentración celebrada en Pontevea contra la autorización excepcional para la pesca del salmón.

“Como demócrata que son, respecto moito a maneira de actuar de toda a xente, sempre que se faga desde a cordialidade”, señaló.

Sobre la polémica por el concurso del salmón, el presidente de la sociedad consideró que el problema del río Ulla va mucho más allá de la pesca deportiva. “Se o problema do Ulla fose que neste concurso se captura un salmón, entón o río non tería solución”, afirmó.

En su opinión, la disminución de la población de salmón está relacionada con factores como el cambio climático, el furtivismo o las capturas en el mar mediante redes. “A pesca deportiva é probablemente a actividade que menos afecta e, con todo, é a primeira en pagar as restricións”, concluyó.