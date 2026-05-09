Lalín autoriza el cierre periódico de Rosalía de Castro para instalar terrazas hasta mayo de 2027

La junta de gobierno local de Lalín aprobó el calendario de cierre al tráfico de la calle Rosalía de Castro, conocida como la Zona dos Viños, para permitir la colocación de terrazas de los locales de hostelería entre mayo de 2026 y mayo de 2027.

La autorización responde a una solicitud presentada el 20 de abril por un particular en representación de los establecimientos de la zona, que pidió poder aprovechar la vía pública para instalar terrazas siempre que las condiciones meteorológicas sean adecuadas. La petición contaba con informe favorable del oficial jefe de la Policía Local, fechado el 21 de abril.

Según el acuerdo municipal, la calle podrá cerrarse al tráfico los viernes y vísperas de festivo a partir de las 20.00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos el cierre se extenderá durante toda la jornada. Además, durante el periodo estival —del 29 de junio al 17 de septiembre— se permitirá también el corte de lunes a jueves desde las 20.00 hasta la 1.00 horas.

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La medida busca facilitar la actividad hostelera en una de las zonas de ocio más concurridas del casco urbano, especialmente durante los fines de semana, festivos y meses de verano, cuando aumenta la presencia de vecinos y visitantes en el entorno. La junta de gobierno local acordó por unanimidad acceder a lo solicitado.