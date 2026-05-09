Música y homenaje
El II Festival de Bandas de A Estrada reunirá a tres agrupaciones y honrará a Rogelio Groba
Participarán la Banda Unión de Guláns, la Banda da Escola de Música de Rianxo y la Banda de Música Municipal de A Estrada
El II Festival de Bandas de A Estrada se celebrará el próximo 24 de mayo en la Praza de la Constitución con la participación de tres agrupaciones musicales y un homenaje al histórico director Rogelio Groba. El evento, organizado por el Concello y la Banda Municipal de Música de A Estrada, comenzará a las 18.00 horas y busca consolidarse tras el éxito de la primera edición.
La Banda Municipal de Música de A Estrada, una de las pocas formaciones musicales centenarias de Galicia con actividad ininterrumpida desde hace más de cien años, ejercerá como anfitriona de un encuentro en el que también participarán la Banda Unión Musical de Guláns, de Ponteareas, y la Banda da Escola de Música de Rianxo.
El acto incluirá un reconocimiento especial a Rogelio Groba, director de la banda estradense entre 1953 y 1957, fue cofundador también de la Masa Coral Estradense y fundador de la Unión Musical de Guláns. La organización destacó el vínculo histórico y emocional que une a ambas agrupaciones a través de la figura del músico, que inició su trayectoria tocando el flautín en su localidad natal. Por su lado, la agrupación de Rianxo acude a modo de intercambio luego de la visita de la formación estradense en 2024.
Durante la presentación del festival, el alcalde de A Estrada subrayó la importancia cultural de una cita que, según afirmó, contribuye a reforzar la imagen del municipio como “sinónimo de boa música de banda”. El regidor agradeció además la implicación de las agrupaciones participantes.
La presencia de la Escola de Música de Rianxo, aunque no como acto oficial, también se enmarca dentro de las actividades culturales derivadas del hermanamiento aprobado entre ambos municipios. Esta unión simbólica está inspirada en las figuras de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Virxinia Pereira.
En cuanto al desarrollo del evento, la organización explicó que, si la climatología lo permite, las tres bandas realizarán una entrada conjunta, en formación, hasta la Plaza de la Constitución. Posteriormente, cada formación ofrecerá una actuación de aproximadamente treinta minutos.
Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a asistir a esta segunda edición, que pretende consolidar a A Estrada como uno de los referentes gallegos de la música de banda.
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