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La Diputación destina 1,5 millones a viales de Agolada, Rodeiro y A Estrada

El municipio estradense, además, dispondrá de 240.000 euros para gastos culturales

Entorno de la Praza Alameda de Brántega, en Agolada.

Entorno de la Praza Alameda de Brántega, en Agolada. / Ángel Utrera

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

La Diputación aprueba la consignación de 1,5 millones de euros del Plan +Provincia para mejoras e infraestructuras provinciales en Agolada, Rodeiro y A Estrada. En el municipio estradenses, los 415.000 euros permitirán optimizar la seguridad vial en varias calles del casco urbano y en vías de las parroquias, y otros 240.000 euros ayudarán a pagar gastos de la programación cultural, deportiva y social. Agolada, que ya había recibido 500.000 euros del Plan Extra para humanizar la Praza da Alameda de Brántega en el casco urbano, recibirá ahora otros 90.000, con lo que cubrirá toda la intervención en este enclave, como ya indicó la propia Diputación días atrás.

El presidente, Luis López, añade que al margen de estas ciras, durante esta semana se autorización casi un millón de euros repartidos entre los 432.000 del vial a Maytalobos, y los más de 500.000 para obras en las vías de Rodeiro-Vilela (es la EP-6201) y Rodeiro-Oseira (EP-6202).

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