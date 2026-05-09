Descienden los inmuebles de la Sareb en las comarcas: pasan de 238 a 155 en dos años

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb o "banco malo" porque gestiona bienes embargados durante la crisis de la construcción, que en varios casos quedaron a medio construir, es la titular de 155 inmuebles en Deza y Tabeirós-Montes. Para ser más exactos, estos inmuebles se localizan solo en tres municipios: Lalín, Silleda y Vila de Cruces. Hay casi un par de años, en agosto de 2024, la cifra alcanzaba los 238 activos e incluía además a Forcarei y A Estrada.

A Estrada, como vemos, desaparece de la lista, pero en 2024 tenía en manos de la Sareb un bien de uso terciario, es decir, que puede emplearse para locales comerciales u oficinas; y también sale Forcarei, con 2 viviendas en el banco malo hace un par de años. Lalín, Silleda y Vila de Cruces, por su parte, lograron reducir sus números, en una tendencia generalizada y con vistas a que Sareb cese su actividad en 2027. A día de hoy, y según permite consultar la web de Sareb, la entidad posee en Lalín 32 viviendas, 11 anexos (son garajes o trasteros); 41 obras en curso; 3 solares y un inmueble de uso terciario. Suman 88 activos, casi medio centenar por debajo de los 130 de agosto de 2024. El descenso se produjo sobre todo en anexos (había 41) y en menor medida en viviendas (36) y terciarios (9). Como vemos, continúan las 41 obras en curso y los 3 solares. En los últimos tiempos, la promotora Devivendi BFF adquirió un bloque de viviendas en la rúa Nuno Eanes de Cercio en manos de la Sareb para rehabilitarlo y ponerlo a la venta. Eso sí, aún sigue a medio construir el edificio de la rúa Álvaro Cunqueiro, en el que además de la Sareb también tiene propiedades un vecino particular. El inmueble despertó cierta polémica meses porque personas que lo habían "okupado" generaban problemas de convivencia.

El buen ejemplo de Fontao

Silleda también logró, como decíamos, recortar sus cifras, al pasar de los 85 activos del verano de 2024 a los 52 actuales. Esos 85 inmuebles se repartían entre 31 viviendas, 52 anexos, 1 suelo y un inmueble de uso terciario. Los datos más recientes indican que aún están en manos del banco malo 21 viviendas, 29 anexos, ese suelo mencionado y el activo de uso terciario. La necesidad de la Sareb de deshacerse de inmuebles y de paso mejorar la oferta de vivienda se tradujo, a finales de 2024, en el anuncio del acondicionamiento de un edificio en la Avenida da Estación, en el casco urbano de Silleda. Y hace solo un par de meses, la entidad cedió de forma gratuita al Concello un solar en Barrio do Campo, que ya desde 2024 se empleaba como zona de aparcamiento. Esa cesión se realizó con la condición de que el solar, conformado por cinco parcelas, sea destinado a iniciativas de interés general.

Por lo que se refiere a Vila de Cruces, la web indica que son titularidad de la Sareb 15 bienes, entre las 8 viviendas y los 7 garajes y trasteros. En 2024 eran 20, entre las 8 viviendas, los 10 anexos y 2 activos de uso terciario. Y hay que recordar que esas 8 viviendas en Cruces bien podrían destinarse, como en los demás casos, a vivienda de alquiler social, en vista de la excelente acogida que tuvieron las viviendas del poblado minero de Fontao, rehabilitado en su momento por la Xunta como viviendas de protección pública.

Zonas tensionadas

Sareb se puso en marcha en 2012 con la meta de, en 15 años, liquidar los activos heredados de la crisis del ladrillo. Arrancó con una deuda de 50.781 millones, que en 2023 ya había bajado a los 29.400 por esas rehabilitaciones y ventas, así como cesiones. En 2025 aprobó un plan estratégico para iniciar el traspaso de activos residenciales a la nueva empresa pública Casa 47, que ya cuenta con distintas actuaciones de vivienda asequible que, a escala provincial, se concentra en el área de Vigo. No hay, por ahora, ningún proyecto de desarrollo empresarial en toda Pontevedra.

Para contribuir a colocar más inmuebles en el mercado que satisfagan la demanda y de paso rebajen el precio de la vivienda, Casa 47 tiene abierta una convocatoria para comprar viviendas tanto a personas físicas como jurídicas y destinarlas a uso residencial mediante ese régimen de alquiler asequible. La partida económica para esta adquisición es de 100 millones de euros, y son preferibles inmuebles que estén en zonas de mercado residencial tensionado o en municipios con estos criterios: que el esfuerzo económico medio destinado por los hogares al pago de la hipoteca o del alquiler de la vivienda supere el 30 % de los ingresos medios o que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya experimentado, en los 5 años anteriores, un crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al incremento acumulado del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la comunidad autónoma. La convocatoria cierra el envío de propuestas el 9 de julio.