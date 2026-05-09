Problemas de convivencia
Una comunidad de vecinos de la rúa Ponte de Lalín, forzada a denunciar a un piso de jóvenes por ruidos e insultos
Dos agentes de la Guardia Civil acudieron este sábado a la Rúa da Ponte | Los afectados se quejan, además, de suciedad en el portal y daños en coches
«Non lles chamamos a atención porque lles temos medo, e non sabemos cómo van reaccionar». Son las palabras de una mujer que reside en el número 56 de la rúa da Ponte, y con las que coinciden sus vecinos del mismo inmueble así como los del portal 58, que ayer amanecía con huevos esparcidos en el suelo y un carro de la compra arrastrado, seguramente, desde el centro comercial Pontiñas. En ese portal 58 está alquilado un piso en el que reside un grupo de jóvenes que desde hace año y medio genera problemas de convivencia, con ruidos durante la madrugada, «como se estivesen clavando cousas na parede», gritos entre ellos, insultos racistas a una familia extranjera y obscenidades a una mujer septuagenaria.
Meses atrás, relatan los afectados, algunos de estos jóvenes (no saben cuántos viven en el piso, pero podrían ser hasta ocho) salieron a la calle con palas y rompieron un retrovisor de uno de los vehículos de la Oficina de Medio Rural. Así que a los residentes no les queda otra que aparcar lejos de sus viviendas, para evitar que a su vehículo le ocurra lo mismo. A veces presencian incluso peleas dentro del grupo, con amenazas entre ellos. Temen, además, que el piso se use para la venta de drogas.
Y si es frecuente que el portal aparezca con suciedad, la zona de atrás del inmueble tampoco invita a quedarse. Los vecinos ya han pedido en varias ocasiones al Concello que desbroce, y a una estampa que serviría de cama para cualquier jabalí suman también pintadas en las paredes de esta fachada, e incluso alguna que otra vez este grupo de jóvenes ha quemado diversos enseres en el suelo. Este sábado a mediodía dos agentes de la Guardia Civil se desplazaron al inmueble y durante una hora estuvieron en su interior. Instaron a los vecinos a presentar una denuncia para poder actuar.
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