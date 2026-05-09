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A Galiña Azul

El BNG denuncia la falta de plazas públicas en escuelas infantiles de Deza: veinte bebés en lista de espera

La diputada Ariadna Fernández señala que la escasez de plazas públicas obliga a las familias a recurrir a centros privados

A Galiña Azul de Silleda cuenta con trece bebés en lista de espera.

A Galiña Azul de Silleda cuenta con trece bebés en lista de espera. / Bernabé / Javier Lalín

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

El BNG denuncia la escasez de plazas públicas en las escuelas infantiles de Deza y, en especial, en Silleda, tras conocerse las listas provisionales de admisión de mayo. La formación señala que en el municipio trece criaturas quedan en lista de espera y sin acceso a una plaza pública, una situación que califica de «inadmisible» y que, asegura, se repite año tras año.

La diputada Ariadna Fernández sostiene que estos datos evidencian «o abandono das políticas públicas de conciliación por parte da Xunta de Galiza, especialmente nos concellos do rural». A su juicio, «a falla de planificación e investimento está deixando a moitas familias sen un servizo básico».

El BNG critica que el Gobierno gallego haga anuncios sobre la gratuidad de las escuelas infantiles cuando, según afirma, no existen plazas públicas suficientes para cubrir la demanda. «De pouco serve falar de universalidade cando hai familias que quedan directamente fóra do sistema público», añade Fernández. La organización reclama ampliar plazas públicas, con presupuesto y planificación adaptada a cada comarca.

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La portavoz del BNG de Silleda, Erea Rey, considera «inaceptable» que el problema continúe sin soluciones estructurales. Subraya que la falta de plazas impacta en la conciliación, al obligar a madres y padres a recurrir a centros privados o incluso a reducir o abandonar su actividad laboral. También advierte de que la ausencia de servicios públicos básicos «afonda no despoboamento dos concellos do interior». «Defender o rural tamén é garantir servizos públicos de calidade para que as familias poidan desenvolver aquí o seu proxecto de vida», destaca.

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