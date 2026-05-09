Empleo
Abre el plazo para optar a dos plazas fijas de auxiliar del SAF
Redacción
Silleda
Tras la publicación este viernes en el BOE, Silleda abre un plazo de 20 días hábiles a contar desde este sábado, para que las personas interesadas presenten su solicitud para partiicpar en el proceso selectivo de dos plazas de auxiliar del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así, el plazo queda abierto hasta el 5 de junio.
Las instancias pueden presentarse en el registro general del consitorio, en la sede electrónica municipal o a través de cualquiera de los medios previstos en la normativa administrativa en vigor. Las bases, el modelo de solicitud y el resto de documentación están disponibles en la web municipal, el tablón de anuncios y la sede electrónica del Concello de Silleda.
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