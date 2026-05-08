Talento rural en alta definición

El Edificio Multiusos de Lalín se transformó en el escenario de una iniciativa que combina tecnología, inclusión social y arraigo territorial. La Fundación Integralia eligió la capital dezana para desplegar su yincana digital, un evento que marca el punto de partida del Laboratorio Dixital Rural+. Este proyecto formativo y de inserción laboral está respaldado por la Fundación Mapfre y el Fondo Social Europeo, y busca convertirse en un puente estratégico entre el talento de las personas con discapacidad y las crecientes demandas del mercado tecnológico actual.

El impulso institucional a esta iniciativa se consolida con la firma de un convenio de colaboración estratégico en materia de inclusión, suscrito entre el alcalde de Lalín, José Crespo, y el subdirector general de la Fundación Integralia, Javier de Oña. La rúbrica de este acuerdo coincide con el desarrollo de la jornada del Laboratorio Digital Rural+, reforzando el compromiso del gobierno local con la eliminación de barreras sociales y laborales en el municipio. Durante el acto, el regidor lalinense respaldó la utilidad de este proyecto al manifestar que "atender a persoas que están en risco de exclusión mediante formación dixital non é un tema menor", remarcando asimismo que "ter formación dixital vai ser imprescindible". El convenio sella un compromiso a largo plazo para asegurar que las infraestructuras municipales sigan disponibles para acoger este tipo de iniciativas transformadoras que dinamizan la economía local.

Por su parte, el subdirector general de la Fundación Integralia, Javier de Oña, explicó los motivos de la designación de la localidad detallando que "hemos elegido Lalín porque buscamos poblaciones de menos de 30.000 habitantes que tengan personas con discapacidad en entornos rurales y que quieran formarse y capacitarlos para incorporarse en el mundo laboral". Respecto a la financiación y metas generales, precisa que "el Laboratorio Digital Rural+ está financiado por Fundación Mapfre y el Fondo Social Europeo" y que "el programa pretende que durante dos años en 20 municipios podamos capacitar aproximadamente a unas 500 personas con el objetivo de que unos 250 puedan entrar en itinerarios de formación hacia el empleo en empresas de sus zonas de influencia". El enfoque se centra en combatir activamente la despoblación rural ofreciendo alternativas laborales viables sin necesidad de emigrar a las grandes ciudades.

En relación a la situación del municipio, Javier de Oña concreta que "en Lalín están 20 personas que se están formando que han empezado con una yinkana para ver un poco las habilidades digitales de cada uno de ellos, y ahora entrarán en un programa de formación de 100 horas de duración (seis semanas aproximadamente) en competencias digitales y luego se incorporarán en prácticas en empresas de esta comarca". El directivo mostró su grata sorpresa ante la respuesta lalinense en comparación con las etapas previas, relatando que "empezamos en Almonte, con 23 personas, luego en Monforte estuvieron sólo seis personas y ahora estoy sorprendido con Lalín porque habíamos calculado entre 14-15 personas". Asimismo, fijó las expectativas de éxito al manifestar que "nuestro objetivo es que el 100 por 100 acabe las formaciones y que en itinerarios de empleo hacia las empresas normalmente estamos un 50 por ciento".

El subdirector de la fundación hizo un profundo alegato sobre la urgencia de estas políticas, defendiendo que "este programa es muy necesario porque tenemos que conseguir acercar la formación tecnológica y el empleo digital al entorno rural porque hay muchas empresas que están buscando perfiles tecnológicos". Para facilitar este proceso, defiende que "además, yo creo que las empresas cada vez se están dando cuenta de que no todos tienen que ser ingenieros". Añadió que "se trata de formar sólo en las competencias necesarias, que será mucho más fácil para que las personas se puedan incorporar en el entorno rural". Esta perspectiva pragmática busca romper los prejuicios empresariales que exigen titulaciones excesivas para puestos que requieren habilidades técnicas muy específicas.

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Finalmente, apuntó a los cambios del mercado como un factor clave para el éxito del proyecto, asegurando que "ahora tenemos la ventaja de que las empresas quieren prolongar el teletrabajo para buscar talento". Bajo su perspectiva, "estos programas tienen que ser el puente entre el talento rural y el empleo digital para que las personas con discapacidad tengan acceso y rompamos un poco la brecha digital", concluyendo con la advertencia de que "en todas la revoluciones, y especialmente en esta, los colectivos más vulnerables se quedan fuera".