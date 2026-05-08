Humanización
Taboada visita la zona de cesión del entronque de las rúas Sergio Iglesias y Neira Vilas
La empresa Martínez Montes e Hijos acometerá las obras por más de 912.000 euros
El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, acompañado por los ediles Mireya Otero (Economía) y Juan Carlos Rodríguez (Urbanismo) visitó este jueves la zona de cesión del entronque entre las calles Sergio Iglesias y Neira Vilas. En estas dos vías, así como en la Travesía Vázquez 5, Vila de Cruces acometerá obras para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, gracias a sendas ayudas de la Diputación que cubren toda la inversión. La adjudicataria de los trabajos, por 912.340 euros, es la empresa Martínez Montes e Hijos SL, de Teo, y el plazo de ejecución de las obras es de 8 meses. Estas comenzarán en los próximos días.
El gobierno, durante su visita, confirmó la necesidad de adaptar y ordenar el espacio para mejorar la continuidad y funcionalidad de la vía pública, como se hizo ya en otros puntos del casco urbano, como la rúa Vázquez, la principal arteria de este núcleo urbano.
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