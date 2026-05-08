Souto alega que el Orgullo tuvo que aplazarse y está sin fecha

El portavoz del gobierno de Lalín, Avelino Souto, explica que el acto del Orgullo previsto para el 8 de mayo fue aplazado por «unha incidencia totalmente allea á organización» y que la nueva fecha se anunciará «cando todo estea pechado e confirmado». Souto responde así a las críticas del PSOE y remarca que «o Orgullo non é patrimonio de ningún partido nin de ningunha sigla».

El edil señala que le sorprende que la socialista Alba Forno «prefira facer oposición inmediata antes de preguntar ou interesarse pola realidade da organización do Orgullo». Añade que «a diversidade, a convivencia e o respecto non teñen donos nin carné político» y defiende que el gobierno local trabaja «con responsabilidade» y no usa eventos «como ferramenta partidista».