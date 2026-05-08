Silleda estrena zonas «Bica e Arranca» para mejorar la fluidez en los accesos a los centros educativos

El Concello de Silleda pone en marcha nuevas zonas "Bica e Arranca", en las inmediaciones del CEIP Plurilingüe y junto al colegio María Inmaculada. La medida está pensada para facilitar la entrada y salida del alumnado, así como para mejorar la seguridad vial y ordenar el tráfico en los momentos de mayor afluencia.

Estos espacios permitirán realizar paradas breves para dejar o recoger a los niños y niñas, evitando así estacionamientos prolongados en las horas punta. Por eso, en las dos zonas habilitadas no se podrá estacionar de lunes a viernes en horario de 8.30 a 9.10 ni de 13.30 a 14.10 horas. Estos dos tramos horarios aparecen recogidos en la señalización horizontal y vertical. El resto del día sí se podrá aparcar con normalidad en estas zonas, que además cuentan con lonas identificativas para facilitar su visibilidad.

Con dicha medida, el Concello quiere que el servicio pueda ser utilizado por el máximo número posible de familias, reduciendo los tiempos de espera y contribuyendo a descongestionar los accesos a estos colegios.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, visitó ayer estos enclaves junto a la edil de Educación, Ángela Troitiño, e indica que es una iniciativa «sinxela, práctica e pensada para o día a día das familias», a la vez que apela a la colaboración ciudadana para que estos espacios funcionen bien. El Concello insiste en que el éxito de «Bica e Arranca» va a depender de que sus usuarios y usuarias respeten los horarios y eviten ocupar las plazas más tiempo del necesario. Ya en febrero el gobierno local socialista anunció la puesta en marcha de estos espacios, en vista de los atascos que solían producirse sobre todo en las inmediaciones del María Inmaculada, con coches que estacionaban incluso con el semáforo en verde.