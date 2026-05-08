Cine
Severiano Casalderrey se incorpora al jurado del primer festival de Marín
La Asociación Marín de Cine presenta este sábado el jurado de la V edición de MAC MARÍN, primer festival cinematográfico del municipio. El acto, liderado por Dani Antelo en A Bailona Gastrobar, revelará a los tres jueces oficiales: la actriz Uxía Blanco, el profesor Adolfo Caamaño y el profesor del IES Aller, Severiano Casalderrey, que destaca en el jurado del certamen marinense por su amplia trayectoria como investigador, crítico y divulgador cinematográfico. Aporta su experiencia en medios especializados, análisis audiovisual, podcasts y radio sobre actualidad y festivales internacionales. Tras el acto, habrá un coloquio sobre cine en gallego que iniciará el nuevo Cineclub Marín, cita anual que proyectará Mamasunción y Sempre Xonxa de Chano Piñeiro. El festival expande su sección internacional Cinema Xove.
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