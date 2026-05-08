Na voz da terra
Roseira Brava abre a súa primeira "leria" en Lalín
O grupo de pandeireteiras celebra o Mes das Letras Galegas cun encontro no Casino, con artistas convidadas e ganas de poñer a bailar o público
As pandeiretas de Roseira Brava volverán soar este sábado, 9 de maio, en Lalín cunha cita que nace con vocación de encontro: a primeira Leria da Roseira. Será ás 19:30 horas no Café Bar Casino, nunha actuación organizada co gallo do Mes das Letras Galegas e aberta tanto ás persoas socias do Círculo de Recreo-Casino como ao público xeral.
A proposta chega co espírito alegre que o grupo fixo seu desde os comezos: tocar, cantar, xuntar xente e, se cadra, acabar botando un baile. A entrada será de balde para as persoas socias do Casino, mentres que para o resto do público funcionará mediante billeteira inversa. A velada contará tamén con artistas convidadas e convidados, aínda que os nomes non se revelarán ata o mesmo día da actuación. A data foi adiantada para evitar coincidir cos actos previstos arredor da fin de semana do 17 de maio.
Roseira Brava comezou a súa andaina en novembro de 2022, case como quen prende unha faísca nun serán calquera, e foi medrando ata converterse nunha formación estable de 16 integrantes. A maioría proceden de Lalín e da contorna, e o grupo xa tivo o seu primeiro contacto co escenario do Casino hai dous anos. Agora regresa ao mesmo espazo cunha cita propia e cun repertorio no que a tradición non se presenta como peza de museo, senón como algo vivo, compartido e con pulso.
Á fronte da formación está Marta Mouriño, lalinense e figura recoñecida no ámbito da cultura tradicional tanto na comarca de Deza como no conxunto de Galicia. Ela lembra que a orixe do grupo estivo no desexo de varias persoas do Casino de aprender a tocar para poder ir a foliadas. A primeira proposta chegou en 2021, mais a axenda non lle permitiu asumila daquela. Ao ano seguinte insistiron, comezaron os ensaios e o grupo botou a andar con nove ou dez persoas. Pouco a pouco foron chegando máis voces e máis mans ata acadar o número actual.
Mouriño combina a súa actividade como profesora de pilates coa música, á que se dedica por afección, aínda que cunha traxectoria fonda. Foi socia fundadora de Ailola, formouse con mestras como Felisa Segade e tamén integrou o grupo profesional compostelán Brincadeira. Esa bagaxe nótase na maneira de entender Roseira Brava: unha formación asentada na pandeireta, mais aberta á experimentación cos sons humildes e cotiáns.
Nas súas actuacións soan pandeiretas e pandeiro, pero tamén pequenas percusións como cunchas ou culleres. A directora quere seguir ampliando esa paisaxe sonora con sachas, tixolas ou latas de pementón, obxectos que pertencen á memoria doméstica e rural e que, nas mans axeitadas, tamén saben facer música.
A primeira Leria da Roseira será, así, algo máis ca unha actuación. Será unha celebración da palabra, do ritmo e da comunidade; unha desas ocasións nas que a música tradicional deixa de estar só no escenario e baixa ao corpo de quen escoita. En Lalín, este sábado, Roseira Brava convida a entrar na leria. E, como adoita acontecer cando hai pandeiretas polo medio, talvez sexa difícil quedar quieto/a.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
- El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad