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Empleo

Rodeiro cubrirá siete puestos con programas de la Xunta y de la Diputación

REDACCIÓN

Rodeiro

La junta de gobierno local aprueba las bases y el baremo de selección para cubrir siete puestos de empleo. Uno de ellos, el de educador o educadora social, está subvencionado por el Plan +Provincia, de la Diputación. La persona que ocupe este cargo lo hará por 7 meses y 14 días, con un sueldo bruto de 1.662 euros al mes. La oficina de empleo público citará a los y las aspirantes, entre los que se escogerá al más idóneo mediante un concurso de méritos. Por otra parte, el Programa Galicia Suma Talento, de la Xunta, permite a Rodeiro contratar a seis personas para ocupar un puesto de ingeniero forestal, 3 de oficial forestal y otros 2 de peón forestal.

Además, en esa junta de gobierno local el Concello acordó solicitar a la Consellería de Cultura una ayuda de 30.000 euros, que permitirán adquirir equipamiento y mobiliario para la zona de exposición del centro cultural Manuel Lamazares.

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