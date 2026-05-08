Aniversario
La residencia para mayores de Silleda sopla las siete velas
Música, una comida especial y una sesión de baile fueron las protagonistas de este jueves en la residencia de personas mayores de Silleda. El centro que gestiona Coviastec celebró sus siete años en Trasdeza con una velada en la que participaron 120 personas, entre los usuarios del geriátrico y los 40 profesionales de la plantilla. No faltó la tarta, una decoración específica y, como decíamos, un animado repertorio a cargo de dúo Aixa.
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