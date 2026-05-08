Quince bocados de salmón para ir abriendo boca

A Estrada ya cuenta los días para una nueva edición de la Festa do Salmón el próximo día 17. Para que esa espera se haga menos larga e ir abriendo boca, quince establecimientos del pueblo ofrecerán desde el viernes al domingo una oferta de tapas en las que el llamado "rey del río", será el protagonista. El formato de estas Xornadas de Tapeo es similar al del año pasado, pudiendo degustar estas raciones por un precio de tres euros. El viernes 8 de mayo las tapas podrán degustarse entre las 20.00 y las 22.00 horas. El sábado 9 habrá servicio en horario de mediodía, de 13.00 a 15.00 horas, y también por la noche, de 20.00 a 22.00. El domingo 10 la oferta se concentrará en la franja de 13.00 a 15.00 horas. La participación en estas jornadas también tendrá incentivo añadido. Por cada tapa consumida, los clientes recibirán una papeleta para entrar en el sorteo de dos vales, uno de 300 euros y otro de 150. Los boletos deberán depositarse en los puntos habilitados y el sorteo se celebrará el 14 de mayo.

Los establecimientos que se suman a esta convocatoria son Samaná, Cepa e Viño, As 3 Portiñas, Argentinos Burguer, Velis Nolis, Malo Será, Enredo, A Lacena de Chucha, O Candil de Silvia, Andalucía, Eureka, Oasis, O’Lar, Os Peares e Inferno.

Una vez explicado lo básico para poder lanzarse y disfrutar de estas jornadas de tapeo toca entrar en faena y para la ocasión escogemos dos conocidos locales. Uno de ellos es un debutante en las tapas del salmón y también se estrenará en la degustación del próximo domingo. Hablamos del nuevo Cepa e Viño Gastrobar. El otro es, por contra, un viejo conocido que regresa tras un tiempo de descanso y de reformas. Hablamos de Os Peares, uno de los establecimientos con más historia de la villa que regresa a las Tapas del Salón y a la degustación.

Parada en el histórico Os Peares para degustar su salmón con arroz y setas. / L.D.

Nuestra primera parada es en Os Peares, donde Ramiro Brey, siguiendo la saga familiar, se ha hecho cargo de los fogones. Allí lo pillamos acabando de preparar para nosotros su propuesta, cuyo nombre no deja lugar a la imaginación: "Salmón con arroz negro e setas". Se trata de una tapa que se acerca bastante a la ración, con un buen taco de salmón y una base abundante que lo completa con mucho sabor. "Fue una tapa que nos gustó entre las pruebas que estuvimos haciendo. En realidad no tardamos mucho en escoger. Cuando algo me gusta ya no le dio muchas vueltas", nos explica Ramiro, que llevaba dos años sin participar en las tapas y uno en la degustación. Para ese día han escogido un potaje con setas, garbanzos y salmón. "Estas iniciativas siempre funcionan bien. Nosotros no participamos en las Santas Tapas pero sí que notamos que había mucha gente en el pueblo. Este fin de semana también esperamos tener mucho movimiento. Sabemos que hay menos gente que en las Santas Tapas, porque la semana que viene es la fiesta, pero siempre hay gente", afirma el hostelero estradense.

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Tras dejar a Ramiro nos vamos a disfrutar de una tapa, esta vez sí, con un nombre intrigante y con toque innovador. "O xardín escandinavo" es la propuesta del Señor Cepas, lo que es lo mismo Carlos Gómez, aunque es Silvana la que nos aguarda para enseñarnos cómo se acaba de montar un jardín en el que no falta detalle. "Empezamos bien porque en las Santas Tapas nos llevamos un tercer premio. Creo que fue un concurso con un nivel muy alto y hubo mucha gente. Este es mi primer año participando en estos concursos como hostelero. Hasta ahora lo vivía siempre desde fuera pero creo que año a año van mejorando", explica Cepas, que considera que todos los hosteleros tienen ganas de participar e involucrarse en estas iniciativas. "No es que ganemos mucho con cada tapa pero hay que apoyar siempre estas cosas". Su tapa se basa en un salmón ahumado con una crema de base que se acompaña con muchos pequeños detalles para completar el conjunto. En esta ocasión no podemos opinar, porque el presidente del Estradense, Toño Camba, se quedó acabó comiendo nuestra tapa de muestra. Nos veremos obligados a volver a lo largo del fin de semana para probarla.