El pleno de A Estrada aprueba impulsar un servicio de transporte a demanda para mayores en el rural

A Estrada celebró un pleno municipal con varios puntos de debate sobre la mesa, especialmente a raíz de las propuestas planteadas por el PSOE. Los socialistas presentaron entre otras una moción en la que pedían impulsar la creación de un sistema de transporte bajo demanda, orientado prioritariamente a la población mayor de las parroquias con menos alternativas de movilidad. Su portavoz, Luis López Bueno, defendió que la falta de transporte adaptado al territorio genera desigualdad y defiende el modelo bajo demanda como una solución «eficaz, flexible y sostenible». En esta línea, la moción plantea un estudio previo de necesidades, en colaboración con asociaciones y el sector del transporte, para identificar zonas, destinos prioritarios y horarios. La propuesta planteada por los socialistas obtuvo el voto a favor de sus compañeros en la oposición, BNG y Móvete, pero también del PP. Desde el PSOE sin embargo mostraron su esceptiscimo sobre la implicación del gobienro local en este proyecto y anunciaron que vigilarán los avances en este sentido.

No tuvo tanta suerte otra de sus propuestas. Los socialistas presentaron una moción para recuperar el antiguo juzgado número 1 como centro intergenacional, defendiendo su posición céntrica en la villa y el fácil acceso que tiene, además de las quejas y peticiones que vienen recibiendo por parte de personas mayores por la falta de actividades en el Concello. La respuesta llegó de la edil de Servizos Sociais, Amalia Goldar, quien afirmó que en 15 años de concejala ningún vecino le había pedido que se hiciese un centro intergeneracional. Coincidió en la importancia de programar actividades intergeneracionales, pero que eso ya se hace en lugares como el centro sociocomunitario, junto a la residencia, o en el centro de día, sin necesidad de crear un centro nuevo. Insistió en que el programa de actividades para mayores es amplio, avanzando que se apostará por programar nuevas propuestas aprovechando la buena disposición del centro social a abrirse a la ciudadanía. Un espacio, señaló, que hay que aprovechar y que ya está en perfectas condiciones de funcionamiento. De esta manera, el PP votó en contra de la moción.

Los socialistas también criticaron el nuevo reglamento de honras y distinciones impulsado por el Concello, que considera, solo sirve para "poner pines a la gente y salir en la fotos". López Bueno considera que hay otras prioridades que el gobierno local debe atender antes. El alcalde, Gonzalo Louzao, recordó que el reglamento que está colgado en la página web no tiene validez porque no fue publicado en ningún boletín. Por ello, se decidió cambiar esta situación para poder hacer un trámite: el hermanamiento con Rianxo, algo por lo que el PSOE votó a favor en un pleno anterior. "No puede votar a favor de algo y luego criticar que se den los pasos para hacerlo posible", afirmó.

El gobierno local también descartó la moción de urgencia presentada por el PSOE en la que reclamaba que el pleno municipal instase a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional a dotar de más personal y a mejorar las instalaciones del IES Manuel García Barros tras la manifestación organizada por las calles de A Estrada. El PP no estimó la urgencia de esta moción.

López Bueno también criticó al gobierno local por la rueda de prensa junto a los responsables del proyecto Retorna Galicia Capital, un fondo de inversión que rehabilita viviendas en desuso y, tras su venta o puesta en alquiler, promueve la fijación de población en el municipio. López Bueno recordó que en otros municipios no se le dio publicidad a este proyecto y considera que el Concello de A Estrada "no pintaba nada" en esa presentación.

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Por otra parte, el pleno también aprobó la petición de un préstamo de dos millones de euros destinado a la aportación municipal para llevar a cabo los proyectos europeos EDIL.