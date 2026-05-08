Deporte
Nueva cita del DéporCampus Cabreiróa en Trasdeza del 13 al 17 de julio
REDACCIÓN
El municipio de Silleda volverá a acoger este verano el DéporCampus Cabreiroá, una actividad que impulsa la Fundación RC Deportivo y que está orientada a niños y niñas de entre 6 y 14 años.
Entre los días 13 y 17 de julio, los jóvenes que participen podrán disfrutar de entrenamientos, juegos y actividades orientadas al aprendizaje técnico y táctico del fútbol, siempre en un ambiente lúdico y educativo. Todas las personas que quieran realizar consultas o tengas dudas sobre el proceso de inscripción pueden escribir al correo electrónico deporcampus@rcdeportivo.es.
Desde el Concello de Silleda, el gobierno local quiere agradecerle a la mencionada Fundación RC Deportivo que siga apostando por el ayuntamiento trasdezano y el campo de fútbol Outeiriño-Joselu Mato, en el que se realizarán todas las actividades descritas en horario de 10.00 a 14.00 horas.
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