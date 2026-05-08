El Museo Municipal de Lalín reabre la muestra permanente de Laxeiro

El Museo de Lalín reabre la exposición permanente de Laxeiro tras finalizar la XIV EmporCARTE. La muestra reúne 37 obras donadas por el artista, abarcando desde sus inicios en 1930 hasta finales de los 60. La colección incluye retratos, dibujos de temática popular y piezas de su madurez. Destaca «A República» (1931), óleo encargado por el alcalde Ferreiro para el salón de plenos. Las obras combinan técnicas como óleo, carbón, sanguina y tinta. Además, se exhiben vitrinas con objetos personales y periódicos de Enrique Vidal Abascal, cedidos por la familia Vidal Costa, que documentan su amistad con Laxeiro y Ramón Aller.