Lalín se suelta la lengua... en inglés

Cada jueves, la Biblioteca Municipal de Lalín se transforma en un espacio de intercambio cultural. Un grupo de vecinos se reúne puntualmente para cumplir con un objetivo común: mantener vivo su inglés a través de la práctica oral directa. Esta iniciativa nació de la necesidad de no perder el terreno ganado en el aprendizaje del idioma. Luis Xabier Couto, uno de los promotores, recuerda los pasos iniciales que dieron vida a estas tertulias: «Empezamos hai dous anos máis o menos, a finais do 2023. Eramos antigos alumnos da Escola de Idiomas de Lalín; o núcleo inicial foron dous ou tres alumnos da escola que ao rematar os nosos estudos ocurréusenos a idea de seguir tendo un grupo de conversas».

La respuesta no se hizo esperar, atrayendo tanto a residentes locales como a nativos. «Logo foise sumando outra xente que coñecíamos», explica Couto. «Agora hai un núcleo de persoas entre cinco e seis, que son as máis habituais, pero por aí chegaron a pasar unhas doce participantes. Incluso xente nativa porque tivemos un matrimonio de americanos, que estaban en Lalín, e unha inglesa que vive pola zona e vai de cando en vez. Tivemos a sorte de contar con nativos, e logo por alí vai quen quere. Nós non pasamos lista. Falamos de moitos temas pero sempre en inglés».

Encontrar el lugar idóneo para estas citas no fue sencillo y hubo que peregrinar antes de asentarse en su ubicación actual. «Escollimos a biblioteca municipal porque non é fácil atopar outro local. Non dispoñemos de local propio. En principio estivemos indo á Casa da Xuventude, que foi onde empezamos. Alí cambiaron as condicións e xurdiron algúns problemas e empezamos a buscar. As veces nos reuníamos en bares ou cafeterías de Lalín ou tamén na librería Nigraponte. Agora solicitamos a biblioteca, que é un local que está bastante ben», detalla el promotor. Aunque el acceso es libre y gratuito, la dinámica de conversación requiere que los asistentes posean una base. «Nós ao principio suxeríamos un nivel de B2 ou C1 de inglés, que é xente cun pouquiño de coñecemento básico e que queira buscar máis fluidez. A partir dun nivel B1 ou B2 pois xa estar alí ou escoitar consellos», matiza Couto, incidiendo en que el espacio busca ser un trampolín hacia la soltura verbal.

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El encanto de este grupo reside en la improvisación y en la frescura de los debates. «Os temas xurden de manera espontánea, cada un chega, van saíndo temas curiosos. Hai otros grupos que preparan temas, fan o que se chama unha mediación e contan unha experiencia», apunta el dinamizador. Esta naturalidad fomenta una complicidad entre los tertulianos, abriendo la puerta a futuros planes que refuercen los lazos del grupo. En este sentido, la idea de realizar una inmersión lingüística real está sobre la mesa: «O de viaxar xuntos fora é unha experiencia que eu sei que fan outros grupos. Hai un compañeiro noso que viaxa moito ao Reino Unido porque ten familia alí, pero non todo o mundo ten a mesma disponibilidade. Dende logo que sería bonito poder viaxar xuntos».