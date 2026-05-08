Digitalización
Lalín abre la inscripción en un curso digital para mayores
Redacción
Lalín
El Concello de Lalín abre este viernes, 8 de mayo, el plazo para inscribirse en un curso gratuito de digitalización para personas mayores de 60 años, dentro del programa Mellor Acompañad@s. La formación se impartirá los días 14, 21 y 28 de mayo, de 10.00 a 13.00 horas, en el edificio sociocultural de Manuel Rivero. Hay disponibles entre 15 y 20 plazas.
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