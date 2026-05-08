Cuando lo importante no es ganar, sino dejar un buen sabor de boca

El alumnado de cuarto de Primaria del CEIP Ramón de Valenzuela que participa en la transmisión digital de 'Radio Garabullo' del centro se desplazó este viernes a la gala de entrega de los II Premios José Hermida de Radio Escolar. Su podcast 'A mellor sopa do mundo', inspirado en un cuento de Susanna Isern, estaba entre los 117 finalistas. La comitiva silledense no pudo subir al podio, ya que en primaria ganaron, por este orden, los colegios Sagrada Familia Filipenses, de Vilagarcía, con 'Entroido en Radio Neri'; San Clemente de César,de Caldas de Reis, con 'Clementina Jones na procura do tesouro perdido' y Manuel Cordo Boullosa, de Ponte Caldelas, con 'O Pantallavirus'. Pero 'A mellor sopa do mundo', una metáfora sobre la importancia de compartir mesa no por la comida, sino por la amistad y la compañía, recibió una mención especial por parte del grupo Vegalsa-Eroski, que entregó a la comunidad educativa de A Bandeira una cesta con productos. Al Ramón de Valenzuela también llegan de este certamen un trofeo y una grabadora profesional para su radio escolar.

Los niños y niñas estuvieron acompañados en la gala en el auditorio de la UNED en Pontevedra por su tutora, Cristina Vázquez y la coordinadora de la biblioteca, Marga Faílde. También acudieron la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y la concejala de Educación, Ángela Troitiño. Fernández Pena quiso felicitar al alumnado y al equipo docente por este reconocimiento, y destacó «o enorme valor dun premio que nace do traballo en equipo, da creatividade e da capacidade dos nenos e das nenas para comunicar, investigar e expresarse a través da radio». Añade que este tipo de iniciativas ayuda a la formación crítica de la juventud, «porque a radio escolar ensina a aprender doutro xeito, a escoitar, a falar en público, a ordenar ideas e a compartir coñecemento».