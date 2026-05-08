A Galiña Azul admite a 343 niños y deja a otros 20 en lista de espera en Deza y Tabeirós

La red de escuelas infantiles del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar arranca el proceso de matrícula del curso 2026/2027 con 343 solicitudes admitidas y 20 en lista de espera entre los siete centros con que cuenta en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Así se desprende de las listas provisionales publicadas el 6 de mayo en la Rede de Escolas Infantís de Galicia A Galiña Azul, dependiente de dicho organismo. La gerencia ha abierto un plazo de reclamaciones entre el 7 y el 13 de mayo, por lo que las cifras quedan todavía pendientes de la resolución definitiva.

A Galiña Azul dispone de siete escuelas en las comarcas: dos en Lalín —Pontiñas y Polígono 2000— y las de Silleda, Vila de Cruces, A Estrada, Forcarei y Cerdedo. En todas ellas los expedientes, a disposición pública en la página web del consorcio, se ordenan por grupos de edad, con datos sobre jornada, comedor, tipo de solicitud y estado. La relación permite constatar que el grupo de 1 a 2 años concentra toda la presión de la demanda: las 20 solicitudes que no obtienen plaza en esta fase pertenecen a ese tramo. En cambio, no aparecen expedientes en espera ni en las aulas de 0 a 1 año ni en las de 2 a 3.

Silleda es el centro con más lista de espera. La escuela infantil ubicada en la capital de Trasdeza suma 65 admitidos y 13 solicitudes pendientes de plaza, todas en el grupo de 1 a 2 años. La distribución provisional incluye cinco menores en el tramo de hasta 1 año, 25 en el de 1 a 2 y 35 en el de 2 a 3. En el listado de espera aparecen expedientes con puntuaciones y observaciones distintas, incluidos casos de empadronamiento en el concello, de empadronamiento en otro municipio y de progenitores que trabajan en Silleda. Ninguna solicitud queda fuera en los otros dos tramos de edad.

Lalín, con sus dos escuelas infantiles autonómicas, reúne el mayor volumen de matrícula de ambas comarcas. Entre Pontiñas y Lalín 2000 constan 149 solicitudes admitidas y cinco en lista de espera. La escuela del núcleo urbano registra 84 admisiones: seis en el grupo de 0 a 1 año, 40 en el de 1 a 2 y 38 en el de 2 a 3; los tres expedientes en espera de este centro corresponden también al tramo de 1 a 2 años. En la del polígono empresarial figuran 65 admitidos, con siete plazas provisionales en 0-1, 25 en 1-2 y 33 en 2-3; en esta escuela hay dos solicitudes en espera, igualmente en el grupo intermedio.

Vila de Cruces incorpora 49 expedientes admitidos y dos en «agarda». La escuela cruceña cuenta con tres admisiones en el grupo de más corta edad, 23 en el intermedio y otras 23 en el de tercer curso. Las dos solicitudes que deberán aguardar por una vacante pertenecen al tramo de 1 a 2 años, donde el listado combina renovaciones y nuevos ingresos.

En Tabeirós-Terra de Montes, por el contrario, no hay lista de espera en esta fase. A Estrada alcanza 57 admisiones provisionales, repartidas entre 12 menores de 0 a 1 año, 21 de 1 a 2 y 24 de 2 a 3. La escuela forcaricense recoge 12 solicitudes admitidas: dos en el aula de 0 a 1 año, siete en la de 1 a 2 y tres en la de 2 a 3. En Cerdedo, el listado provisional suma 11 admisiones, con una en el grupo de 0 a 1, dos en el de 1 a 2 y ocho en el de 2 a 3. Todos los expedientes incorporados aparecen con estado de admitido, de modo que el proceso queda a expensas únicamente de las posibles reclamaciones generales del período abierto por el Consorcio.

Descenso general

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El reparto global por edades muestra 36 solicitudes admitidas en 0-1 años, 143 admitidas y 20 en espera en 1-2 años, y 164 admitidas en 2-3 años. La fotografía provisional se aleja de la plasmada hace ahora un año, cuando se contabilizaban 354 bebés admitidos y 76 en lista de espera en la red autonómica de la zona. La comparación deja un notable descenso de la presión sobre la red, pues son once menos las solicitudes aceptadas y hasta 56 menos las que aguardan por una plaza.