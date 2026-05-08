Fernández urge la cobertura en Rodeiro de las plazas médicas a turno completo

El BNG registró en el Parlamento varias iniciativas para mejorar la atención primaria en el centro de salud de Rodeiro. La parlamentaria lalinense Ariadna Fernández explica que una de las doctoras está con una incapacidad temporal, y la otra tiene una reducción de jornada, «sen que o Sergas cubrise ningunha destas ausencias de maneira completa», de modo que la atención sanitaria integral en este centro de salud solo se presta en horario completo en días alternos, «mentres que o resto da semana o servizo redúcese ata as 12.00 horas».

Al no disponer de estas plazas a tiempo completo, la atención domiciliaria y las urgencias «dependen de profesionais desprazados desde Lalín ou do CIS da comarca», añade el Bloque. Esta formación política recuerda que en Rodeiro el servicio de pediatría ha desaparecido de forma progresiva, de modo que ahora no cuenta con ningún especialista. «Esta situación obriga ás familias a trasladarse a Lalín en horario de mañá ou ao CHUS a Santiago pola tarde».

Este recorte de servicios y de horarios evidencia, para el Bloque, cómo la Xunta «está a condenar ás persoas que viven no rural a unha sanidade de segunda. Non cubrir baixas nin reducións de xornada nun centro de saúde como o de Rodeiro é unha irresponsabilidade que pón en risco a atención sanitaria da veciñanza», recalca Fernández.

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En el paquete de medidas que registró el BNG en el Parlamento para solventar esta situación figura la cobertura urgente y a tiempo completo del personal facultativo, la restitución del servicio de pediatría y la respuesta inmediata a las demandas que ya trasladó en más de una ocasión el gobierno local que conforman el PSOE y Unidade por Rodeiro. Fernández y sus compañeros instan al gobierno autonómico a garantizar unos servicios públicos de calidad que permitan fijar población en el interior gallego.