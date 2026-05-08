Semana Verde
La Federación Galega de Caza organiza una exposición con 300 perros
REDACCIÓN
La Federación Galega de Caza, en colaboración con Solognac, organiza el 7 de junio una exposición con más de 300 perros de caza. Las personas que deseen inscribir a sus mascotas pueden contactar con los números de teléfono 629 746 007 y 650 578 788.
La exposición forma parte de la programación lúdica del certamen multisectorial Feira Internacional Abanca Semana Verde. Los perros que participen podrán contemplarse de 10.00 a 12.30 horas en el pabellón 4, y entre las 12.30 y las 14.00 una selección de los mismos protagonizará un desfile en el que Luis Eusebio Fidalgo explicará las características morfológicas y aptitudes de cada raza. La organización indica que en esta jornada no podrán participar perros calificados como potencialmente peligrosos. Los que asistan deben tener más de 3 meses, llevar microchips y pasar el reconocimiento previo de un veterinario.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Y ahora que Seila es canción...
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961