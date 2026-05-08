La Federación Galega de Caza organiza una exposición con 300 perros

La Federación Galega de Caza, en colaboración con Solognac, organiza el 7 de junio una exposición con más de 300 perros de caza. Las personas que deseen inscribir a sus mascotas pueden contactar con los números de teléfono 629 746 007 y 650 578 788.

La exposición forma parte de la programación lúdica del certamen multisectorial Feira Internacional Abanca Semana Verde. Los perros que participen podrán contemplarse de 10.00 a 12.30 horas en el pabellón 4, y entre las 12.30 y las 14.00 una selección de los mismos protagonizará un desfile en el que Luis Eusebio Fidalgo explicará las características morfológicas y aptitudes de cada raza. La organización indica que en esta jornada no podrán participar perros calificados como potencialmente peligrosos. Los que asistan deben tener más de 3 meses, llevar microchips y pasar el reconocimiento previo de un veterinario.