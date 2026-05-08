ExpoBus Iberia fija en noviembre de 2027 su quinta edición en Silleda

La quinta edición de la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia, se celebrará del 24 al 26 de noviembre de 2027 en la Feira Internacional de Galicia (FIG), en Silleda. La fecha fue acordada en la reunión mantenida por su comité organizador, presidida por la directora general de Mobilidade de la Xunta de Galicia, Judit Fontela, en un encuentro en el que se analizaron el calendario ferial y las necesidades de los agentes implicados.

La organización comenzará ahora a trabajar en los distintos aspectos de la próxima convocatoria, con el objetivo de dar continuidad a la evolución del certamen, considerado el segundo mayor del sector a nivel nacional. Fontela destacó durante la reunión el crecimiento de la feria y los resultados de la edición de 2025, que calificó como una cita de récord y como reflejo de que el proyecto avanza de forma positiva.

En el comité participaron empresas líderes del sector, tanto fabricantes como compañías de transporte de viajeros, además de asociaciones profesionales y representantes de la entidad ferial. Estuvieron presentes la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses (Ascabus), la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), Direbús España, la Federación Gallega de Asociaciones de Viajeros en Autocar (Transgacar) y la Federación Gallega de Servicios de Transporte en Autobús (Fegabús). También asistieron representantes de Man Truck & Bus Iberia, Volvo Group España, Daimler Buses, Iveco, King Long, Indcar, Castrosua, Autocares Meijide, Autocares Lázara, Empresa Lázara y la publicación especializada Carril Bus. La presencia de estos agentes permitió abordar la nueva edición desde la perspectiva de fabricantes, operadores, asociaciones sectoriales y medios vinculados al transporte de viajeros por carretera.

Los asistentes valoraron la pasada convocatoria como satisfactoria y positiva, destacaron su crecimiento «exponencial» y trasladaron su apoyo a la quinta edición. En ese marco, consideran que ExpoBus Iberia está ya en disposición de reforzar su carácter internacional, después de una edición en la que aumentaron tanto la participación empresarial como la superficie expositiva y la afluencia profesional.

Noticias relacionadas

Anterior edición

La feria cerró su cita de 2025 con 142 firmas de 23 países, representadas por 69 expositores directos de seis países, que ocuparon 8.414 metros cuadrados netos. Estas cifras supusieron un incremento del 10% en firmas respecto a la convocatoria de 2023, del 11,3% en expositores directos y del 26,7% en superficie neta ocupada. En cuanto a visitantes, el certamen registró 2.620 profesionales, un 28% más que en la edición anterior, una afluencia que la organización considera relevante por la especificidad y el carácter técnico de la feria.